Les choses se présentent plutôt bien pour la venue de Marcelo Bielsa à Lille. Ce dimanche, la Voix du Nord révèle que le coach argentin pourrait même diriger son premier match le 21 janvier prochain lors de la rencontre entre le LOSC et Dijon. Un peu plus tôt dans la journée, Sébastien Corchia avait lui déjà parlé de la possible venue d’El Loco. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est déjà excité à l’idée d’être entrainé par Bielsa.

« Cela ne me fait pas peur du tout. On a des échos de cet entraîneur, on sait qu’on progresse énormément avec lui. C’est quelque chose de très excitant, on va voir comment ça va se passer. Ça fait toujours plaisir de voir un entraîneur qui connaît très bien ses joueurs. C’est toujours motivant pour jouer. Ça va être très carré et avec beaucoup de travail s’il vient », a expliqué le latéral droit dans Téléfoot sur TF1 ce dimanche.