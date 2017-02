Le feuilleton Sergio Agüero continue. D’après plusieurs médias, l’Argentin serait en froid avec son entraîneur, Pep Guardiola. The Guardian a contacté l’agent du joueur, Hernan Reguera, et selon lui, Sergio Agüero veut rester à Manchester City et est prêt à se battre pour sa place, menacée par la nouvelle recrue brésilienne, Gabriel Jesus.

L’attaquant n’était pas titulaire mercredi soir face à West Ham (4-0). L’entraîneur espagnol lui a préféré Gabriel Jesus, 19 ans, auteur d’une grosse prestation pour sa première. Contacté jeudi, l’agent de l’international argentin a affirmé que son joueur était très heureux à City et sera là la saison prochaine.