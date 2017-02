En marquant face à Leicester (3-0), ce week-end, Zlatan Ibrahimovic a marqué son vingtième but de la saison. Une prouesse puisque c’est le premier joueur à atteindre ce total sur une saison à Manchester United depuis Robin Van Persie, depuis la saison 2012-2013. Le Suédois fait encore taire les détracteurs, selon lui.

« Je sais qu’il y avait beaucoup de personnes qui disaient que je ne marquerais même pas vingt buts… Mais je ne me concentre pas là-dessus. Pour moi, l’objectif principal est d’aider mon équipe à gagner. (...) Je pense que tout me motive, toutes les paroles, toutes les critiques, toute l’atmosphère, tout. Venir en Premier League, amener plus de suiveurs autour de la Premier League, oui... c’est un bon sentiment. » Du Zlatan dans le texte, again.