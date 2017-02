Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Leicester ce dimanche après-midi en clôture de la 24e journée de Premier League. Et suite aux défaites d’Arsenal contre Chelsea (3-1) et Liverpool face à Hull City (2-0) ce samedi, les Mancuniens avaient l’occasion de mettre la pression sur leurs concurrents directs. Pour repartir du King Power Stadium avec les 3 points, José Mourinho alignait son équipe type avec notamment le duo Pogba-Herrera à la récupération, Mkhitaryan et Mata sur les ailes et Ibrahimovic sur le front de l’attaque, épaulé par Rashford. De son côté, Claudio Ranieri pouvait compter sur ses nombreux talents offensifs tels que Okazaki, Mahrez, Musa ou encore Vardy. Si les Foxes se lançaient immédiatement à l’assaut des buts de De Gea, c’est Manchester United qui allumait la première mèche de cette partie par l’intermédiaire de Marcos Rojo, mais la demi-volée de l’Argentin était facilement stoppée par Schmeichel (6e).

La rencontre était équilibrée, et aucune des deux formations ne parvenait à trouver la faille. Mais suite à une erreur de relance de la défense mancunienne, Vardy récupérait le cuir et trouvait parfaitement Musa dans la surface, mais le buteur nigérian perdait son duel face à Bailly (22e). Les Red Devils répondaient dans la foulée. Côté droit, Mkhitaryan centrait en retrait pour Rashford qui déclenchait une frappe du droit à l’entrée de la surface. Au-dessus (23e). Quelques minutes plus tard, le jeune Anglais était tout proche d’ouvrir la marque, mais sa frappe puissante du droit était magnifiquement détournée par Schmeichel (35e). Superbe parade du portier danois. Les hommes de José Mourinho intensifiaient leurs offensives, et l’ouverture du score se faisait sentir. Suite à un long dégagement de Smalling, Mkhitaryan devançait Huth, peu inspiré sur son placement, filait au but, et trompait Schmeichel d’une frappe croisée du droit (0-1, 42e).

Ibrahimovic et Mata enfoncent Leicester

Et les Red Devils allaient immédiatement faire le break. Suite à un très bon centre de Valencia côté droit, Zlatan Ibrahimovic, au point de penalty, ajustait le portier des Foxes d’un plat du pied à ras de terre (0-2, 44e). 15e but pour le Suédois en Premier League cette saison. Manchester menait logiquement à la pause face à des Foxes fébriles et imprécis. Au retour des vestiaires, les Red Devils revenaient sur le pré avec la ferme intention de plier définitivement la rencontre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Positionné sur la droite de la surface, Juan Mata sollicitait Mkhitaryan, qui lui remettait en une touche. L’Espagnol se retrouvait seul face Schmeichel et le trompait d’une frappe du gauche parfaitement placée (0-3, 49e).

Les visiteurs, nettement au-dessus cet après-midi, n’avaient pas l’intention de s’arrêter là et voulaient encore creuser l’écart mais Rashford voyait sa frappe du gauche être détournée par le portier danois (52e), tandis que Mata, très en jambes dans cette partie, manquait totalement son lob (62e). Malmené, Leicester poussait pour sauver l’honneur, mais les Foxes manquaient de créativité et de précision dans le dernier geste (66e, 70e). Manchester gérait tranquillement cette fin de match mais se montrait tout de même tranchant à l’image de la frappe de Mkhitaryan qui passait juste au-dessus (83e) ou encore celle de Pogba, captée par Schmeichel (88e). Le score en restait là, José Mourinho et les siens s’imposent au King Power Stadium face à Leicester et reviennent à 4 longueurs du podium. De son côté, Leicester, 16e au classement, voit la zone rouge dans son rétroviseur.

Cliquez ici pour retrouver le classement de Premier League.