« Il peut nous aider. C’est un joueur de l’équipe et il travaille pour avoir plus d’opportunités. Il mérite le bonheur du dernier match. J’aime les gens déterminés ». Voilà les propos tenus début décembre par José Mourinho après les six malheureuses minutes disputées par Bastian Schweinsteiger en League Cup face à West Ham, le seul temps de jeu du milieu allemand cette saison.

Pour autant, la situation de l’ancien joueur du Bayern Munich est insoutenable sur le plan sportif et un départ de Manchester United semble inéluctable. Seulement, aucune offre satisfaisante n’est parvenue sur la table d’après le Special One. « Nous ne voulons pas vendre de joueurs (...) Mais comme je l’ai dit, si un joueur n’a pas beaucoup de minutes et veut vraiment partir, nous n’avons pas le droit de l’empêcher de partir si les conditions sont nos conditions. Mais nous n’avons pas reçu d’offre que nous sommes prêts à accepter », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Fox Sports. Un message, notamment, aux Chicago Fire. La franchise de MLS aurait proposé environ 16 M€ pour s’attacher les services de Schweinsteiger et l’entraîneur du club, Veljko Paunovic, aurait même dîné avec le joueur à Manchester. Manifestement, il en faudra plus pour convaincre josé Mourinho.