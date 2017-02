Ce mercredi, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne (1-0), Mario Balotelli a démarré la rencontre sur le banc. Alors que des critiques sur son implication commencent à fuser, Paul Baysse est venu à son secours.

« On essaie de le mettre en valeur, de bosser pour lui, on connaît ses qualités, on a un grand joueur dans l’effectif. À nous de compenser son manque de repli défensif, pour son efficacité je crois qu’il l’a montré. Il est impliqué dans le groupe, dans le projet du club. Ça m’embêterait qu’il soit remplaçant et qu’il ait la banane. C’est un grand joueur, il veut jouer et marquer des buts. Il ne faut pas le pointer du doigt », a expliqué le défenseur niçois sur RMC.