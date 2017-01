C’est la fin d’un long feuilleton au Paris Saint Germain. Arrivé cet été contre la somme de 25 millions d’euros en provenance du Real Madrid, Jesé Rodriguez va bel et bien quitter Paris cet hiver. En effet, le président de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a indiqué avoir trouvé un accord avec le club de la capitale pour le transfert de l’attaquant espagnol de 23 ans.

« L’opération Jesé est pratiquement terminée, il y a un accord total. L’intention c’est de le présenter demain après-midi au Stade devant tous les supporters. Il arrive ici en perdant beaucoup d’argent mais il a préféré défendre les couleurs de Las Palmas. On a besoin du plus grand nombre possible de supporters lors de la présentation de Jesé », a déclaré le dirigeant de l’actuel 11e de Liga ce lundi au micro de UD Radio.