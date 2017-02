Libre depuis l’été dernier et la fin de son aventure à la Juventus, Martin Caceres retrouve enfin un club.

Annoncé dans le viseur du Milan AC ou encore du FC Barcelone suite à la grosse blessure d’Aleix Vidal, le défenseur de 29 ans va finalement rejoindre la Premier League. En effet, l’international uruguayen (69 sélections) s’est engagé avec Southampton jusqu’à la fin de la saison.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of defender Martín Cáceres on a deal until the end of the season ! https://t.co/MSaKD6OGs3

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 16 février 2017