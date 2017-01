L’AJ Auxerre a enfin pris sa décision. Le club bourguignon a publié un communiqué pour annoncer que Jean-Pierre Papin, un temps pressenti pour devenir entraîneur de l’équipe première mais aussi ambassadeur du club et directeur sportif, ne viendra finalement pas sur les bords de l’Yonne.

« L’AJ Auxerre constate que les conditions nécessaires ne pourront pas être réunies pour la mise en œuvre du projet sportif discuté entre Monsieur Jean-Pierre Papin et l’actionnaire majoritaire du Club (ORG détient 77 % du capital de l’AJA). En conséquence, ce projet ne pourra être mis en œuvre. L’AJ Auxerre déplore les fuites et échanges intervenus par voie de presse autour de ce projet confidentiel et non encore finalisé, et espère vivement un retour à une situation apaisée dans l’intérêt du Club. La réussite sportive de l’AJ Auxerre doit rester la priorité de tous. Toutes les énergies au sein du Club sont mobilisées pour atteindre cet objectif. L’AJ Auxerre compte sur le soutien indéfectible de ses partenaires et des supporters auxerrois devant les échéances cruciales qui attendent notre Club », peut-on lire.