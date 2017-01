C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Gérard Lopez est le nouveau président du LOSC, comme l’a indiqué le club nordiste par le biais d’un communiqué ce jeudi. Le club lillois va enfin pouvoir s’activer sur le marché des transferts.

« Gérard Lopez et Michel Seydoux ont procédé hier soir à la conclusion de l’acquisition du LOSC. La société L Holding – détenue à 100% par Gérard Lopez – a acquis, ce mercredi 25 janvier, 95% des actions du LOSC SA. Gérard Lopez devient ainsi officiellement le nouveau propriétaire et actionnaire majoritaire du LOSC et le dix-septième président de l’histoire du club. Marc Ingla prend quant à lui la direction générale du LOSC, devenant de fait l’interlocuteur officiel du club lillois », pouvait-on lire sur le communiqué de l’actuel 14e de Ligue 1.