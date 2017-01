Comme nous vous l’indiquions récemment, Lille et Bordeaux avaient trouvé un accord pour le transfert de Younousse Sankharé. Et c’est désormais officiel, le milieu de terrain sénégalais a signé un contrat de 4 ans et demi en faveur des Girondins.

« Le FC Girondins de Bordeaux a le plaisir de confirmer le transfert de Younousse Sankharé en provenance de Lille. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de 4 ans et demi, jusqu’en juin 2021 »,pouvait-on lire sur le site officiel du club au scapulaire.