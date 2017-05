Il n’est plus titulaire dans la cage du Borussia Dortmund, puisque c’est désormais Bürki qui occupe le poste de gardien de but numéro un. Mais pour autant, Roman Weidenfeller reste un élément essentiel pour le groupe de la Ruhr. Dès lors, et alors que des tensions naissent en interne, sa présence dans l’effectif reste fondamentale.

Raison pour laquelle le portier désormais âgé de 36 ans vient de rempiler pour une saison supplémentaire en faveur de la formation allemande : « Roman Weidenfeller reste au Borussia Dortmund pour encore une année. Il a prolongé mardi son contrat d’une saison », indiquent les Marsupiaux dans un communiqué.