Cet été, l’Olympique Lyonnais risque de perdre Alexandre Lacazette. L’attaquant international français de l’OL va être très courtisé, notamment par l’Atlético Madrid. Bruno Genesio, en conférence de presse, a évoqué le cas de l’avant-centre rhodanien.

« La perte d’Alex c’est quelque chose de très important pour le club, pour moi, c’est un joueur majeur, un leader d’attaque avec qui j’avais une relation très proche. Ce serait une grosse perte, mais on a aussi d’autres secteurs ou on doit se renforcer et s’améliorer, dans notre assise défensive et pas que les quatre derrière plus Anthony Lopes. À nous de bien travailler pour pallier son départ, si départ il y a. Ils sont très complémentaires (avec Griezmann, ndlr), ils ont des qualités identiques, une complicité depuis un moment. Une qualité technique au-dessus de la moyenne, un volume de jeu qui fait que ce sont deux joueurs qui rentrent parfaitement dans le profil de l’équipe de l’Atlético. Il est très bien, samedi ce sera peut-être différent pour lui s’il pense que c’est son dernier match, mais pour l’instant il n’y a rien qui peut certifier ça », a avancé Bruno Genesio devant les journalistes.