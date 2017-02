Jéremy Morel essuie bon nombre de critiques, souvent pris pour bouc émissaire lors des défaites de son équipe, l’Olympique Lyonnais. Mais depuis son passage à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche sait gérer la pression qui l’entoure, même si le football évolue, comme il le dit dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Les mentalités ont beaucoup changé depuis mes débuts. Quand j’ai commencé à Lorient, je n’étais pas préparé à gérer cette pression. Là-bas, on m’a inculqué des valeurs du jeu, les plaisirs du foot, la culture de la gagne. Je ne pensais pas à tous ces à-côtés. Et heureusement d’ailleurs. C’est un sport qui est censé lier les hommes, faire venir les gens au stade. Mais c’est de plus en plus individualiste. »