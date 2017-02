Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais s’est assez largement imposé contre l’AS Nancy (4-0). Toutefois, une autre affaire fait parler : celle des banderoles envers Alexandre Lacazette notamment. L’attaquant rhodanien avait annoncé des envies d’ailleurs lors d’un entretien et avait été chargé par les supporters contre l’ASNL. Après Jean-Michel Aulas, Sonny Anderson, légende vivante de l’OL, a tenu à secourir Lacazette.

« Moi-même, le lendemain après le titre de champion de France, j’ai dit que je partais de Lyon. Et j’y suis resté… Par moments, on ne réfléchit pas, on parle, mais ça n’est pas grave tout ça ! Mais les supporters n’ont pas le droit d’oublier que Lacazette, c’est 20 buts par saison. C’est un jeune formé au club. Je ne comprends vraiment pas », a expliqué le Brésilien sur beIN Sports.