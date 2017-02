Une drôle d’ambiance planait ce mercredi soir au-dessus du Parc OL. 7 degrés, une légère pluie, et surtout une grève des encouragements entamée par les supporters de l’Olympique Lyonnais... Le bijou d’architecture ne vibrait pas comme il en a l’habitude. Des banderoles amères s’affichaient même dans les deux virages : « Saison gâchée, blason souillé. Joueurs, staff, dirigeants : où sont l’ambition et la fierté ? », se demandait ainsi le Virage Sud quand, au Nord, le ton était même plus virulent avec des slogans comme « Du gazon à la direction, tous coupables ! », ou bien encore « 15h ? 17h ? 21h ? À quelle heure vous avez des couilles ? », s’interrogeaient pour leur part les Bad Gones.

Une série de remarques qui ont temporairement cessé après le quart d’heure de jeu, lorsque les deux Virages décidaient de soutenir à nouveau leur équipe. Mais en dépit de ce retour à l’apaisement, d’autres banderoles ont été déployées dans le deuxième acte, dont l’une visait spécifiquement Alexandre Lacazette. « Avant de parler de vos envies d’ailleurs, faîtes gagner votre club formateur », a-t-on ainsi pu lire au Parc OL, en référence aux déclarations du buteur français avant le derby. Pire encore, au moment de céder sa place à Jordan Ferri à la 76ème minute de jeu, le canonnier guadeloupéen a essuyé les sifflets nourris d’une enceinte rhodanienne qui a osé remettre en cause le statut de coqueluche du deuxième meilleur buteur de Ligue 1.

« Lacazette est détruit psychologiquement »

Jean-Michel Aulas ne pouvait rester de marbre, et a décidé de prendre fait et cause pour son joueur en zone mixte : « Alexandre est détruit psychologiquement, et c’est sur un malentendu. Il n’a pas dit qu’il voulait partir de Lyon pour partir dans un grand club. Alexandre est probablement le meilleur buteur du championnat avec Cavani, il va peut-être lui passer devant, et il n’a pas trahi la maison. On fait porter sur des gamins, Alexandre a de moins de 25 ans, une pression immense face à des gens qui ne comprennent pas. Je suis déçu, ça me fait mal. Ce sont mes joueurs, ce sont mes enfants », a expliqué le dirigeant rhodanien, avant de poursuivre.

« Il m’a dit "président, je vous en supplie, j’ai compris". Ça me fait de la peine, parce que c’est un joueur merveilleux. Alex est un très grand joueur, un mec super bien, un joueur qui joue pour ses couleurs, pour ses supporters. Il a simplement dit qu’un jour, comme ses aînés, ce serait bien d’aller dans un très grand club. J’ai même dit pourquoi pas ! Le joueur où l’OL sera l’équivalent du Real Madrid, de Barcelone, ou de Manchester, on pourra s’opposer. Il faut savoir remettre les choses en perspective », a conclu le président de l’OL. Aux supporters de relativiser désormais.