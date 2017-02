Alexandre Lacazette semble bien décidé à imiter son ancien coéquipier et ami Samuel Umtiti et quitter la capitale des Gaules cet été. « Pour un départ, ça dépendra toujours des clubs qui viennent. Mais aussi de mes ambitions, si je peux évoluer ou non. Si j’ai envie de partir ? Oui j’ai envie. Mais si c’est pour m’égarer ou ne pas progresser, ça ne sert à rien », confiait-il vendredi dernier en conférence de presse. L’été dernier déjà, plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid, étaient venus aux nouvelles, mais l’OL avait réussi à repousser les assauts.

Hier soir, dans un entretien accordé au Canal Football Club, l’attaquant français confirmait encore ses envies de départ en vue de l’été prochain : « je pense qu’il est arrivé, le bon moment. Je pense que cet été ce sera le moment ou il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser footballistiquement et humainement. Je vais continuer à travailler encore, en espérant qu’il y ait de belles opportunités qui arrivent cet été ».

« Si un jour il y a une opportunité, pourquoi pas »

Devant les caméras d’OL TV en cette soirée de lundi, Jean-Michel Aulas s’est exprimé à ce sujet et a affirmé qu’il ne fermera pas forcément la porte au numéro 10 lyonnais : « si un jour il y a une opportunité, évidemment comme on l’a fait avec Sam (Umtiti), Abi (Eric Abidal), Ludo (Giuly), Karim (Benzema) à Madrid, pourquoi pas. Par contre le fait que Canal le sorte le jour du derby c’est un manque d’habileté, non pas de la part d’Alex, mais de la part du journaliste. Évidemment qu’Alex regrette de l’avoir fait le jour du derby. Par contre, qu’Alex ait envie de jouer dans un très grand club et que l’OL ne s’y oppose pas, on est parfaitement en ligne ».

Voilà qui est clair. Toujours est-il qu’il faudra convaincre le président rhodanien avec une belle offre. Aujourd’hui, l’Equipe annonçait que l’OL a fixé le prix de départ de son attaquant à 70 millions d’euros, une somme sur laquelle très peu de clubs peuvent s’aligner. Un discours qui a quoi qu’il en soit bien évolué depuis l’été dernier, quand Aulas nous confiait que « Lacazette est irremplaçable » et que « ce serait une faute professionnelle que de le vendre ». Ses prétendants sont prévenus.