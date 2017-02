Les blagues de Julien Cazarre dans l’émission J+1 de Canal+ hier soir n’ont visiblement pas plu à Abou Diaby. L’humoriste commentait notamment une image montrant un supporter handicapé sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, parlant d’un retour d’Abou Diaby, se moquant ainsi des nombreuses blessures du joueur. Ce dernier a répondu via Twitter.

« Je réponds rarement aux attaques gratuites mais difficiles de ne pas commenter l’humour méprisant et lâche de Cazarre hier dans J+1. Au-delà de l’insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte. Gratuit, blessant et si peu courageux... », a écrit le Marseillais.