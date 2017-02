Buteur décisif contre l’Olympique Lyonnais en 16e de finale de Coupe de France (2-1, a. p.), le défenseur de l’Olympique de Marseille Doria (22 ans) a célébré sa réalisation avec un Salt Bae, geste popularisé par Nusret Gökçe, un boucher turc qui s’est fait connaître sur Instagram grâce à sa manière de saler sa viande. Une célébration, déjà utilisée par Danny Welbeck ou des joueurs du Bayer Leverkusen, qu’il a expliquée en conférence de presse ce jeudi.

« Dans la semaine, j’ai vu ça sur les réseaux, j’ai trouvé ça marrant sa manière d’assaisonner sa viande ! Je me suis dit, avec ma femme, que ça serait marrant de célébrer un but de cette façon-là. J’ai bien aimé. Avec ce but et la qualification, c’était vraiment une belle soirée », a-t-il lâché.