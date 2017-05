Alors qu’Hiroki Sakai est absent pour le déplacement à Bordeaux ce week-end, l’Olympique de Marseille cherche la meilleure solution pour tenir le couloir droit de la défense. Boubacar Kamara (17 ans) a été cité parmi les options possibles. Mais Rudi Garcia s’est montré clair en conférence de presse ce vendredi, le jeune défenseur formé au club ne jouera pas. « Kamara ? Ce n’est pas une possibilité », a-t-il assuré, expliquant que sa situation contractuelle - il arrive en fin de bail en juin et n’a toujours pas prolongé - pesait dans sa décision.

« On ne sait pas ce qu’il va faire la saison prochaine. On verra. C’est tout », a-t-il confié avant de poursuivre. « L’aurais-je fait jouer s’il avait prolongé ? Le conditionnel, ça ne m’intéresse pas. Je l’ai fait jouer cette saison, il était avec le groupe professionnel nous. On lui a fait une proposition, il n’est pas revenu vers nous... S’il veut continuer à l’OM, il est le bienvenu. Si non... », a conclu le coach phocéen. Le feuilleton est loin d’être terminé...