L’entraîneur de l’OM s’est félicité de la qualification de son équipe à Toulouse (1-2 a.p.) en Coupe de France ce dimanche. Après avoir montré du doigt la pelouse « indigne » du Stadium, Rudi Garcia a tenu à féliciter l’intelligence de Cabella.

« Mission accomplie, qualification acquise à l’extérieur pour un 32e de finale joué chez une Ligue 1. C’était pas un tirage facile surtout qu’on a joué sur un terrain indigne d’un club de première division. Et pourtant on a tout fait pour produire du jeu, on s’est qualifié de manière méritée par le jeu avec deux buts de notre bomber du soir Rémy Cabella qui a montré qu’en l’absence de Bafé Gomis, on pouvait avoir aussi des solutions avec des joueurs intelligents devant. En faux numéro 9, il a été très bien, on a été efficaces même si je pense qu’on aurait pu en marquer au moins un de plus. Max (Lopez) a bien décalé Rémy sur le premier but, il est malchanceux sur le deuxième. Il a été dans la continuité de ses prestations sur un terrain qui l’avantageait pas non plus et qui favorisait les duels » a-t-il expliqué en conférence de presse.