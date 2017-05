Didier Deschamps a beaucoup apporté à l’Olympique de Marseille. En tant que joueur, mais aussi en tant qu’entraîneur (champion de France en 2010, Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012 et Trophée des champions en 2010 et 2011). Pourtant les supporters du club phocéen n’ont pas été tendres avec l’actuel sélectionneur de l’Équipe de France, en brandissant des banderoles lors de la défaite de l’OM contre le Bayern Munich en Ligue des Champions le 29 mars 2012 : « Ce soir, on est comme vous, on ne sert à rien » ; « Deschamps et tes joueurs, cassez-vous ». Un épisode qui est mal passé chez Jocelyn Gourvennec, entraîneur des Girondins de Bordeaux.

« Ce qui me choque, c’est le manque de reconnaissance du travail accompli. Quand, dans un club ou une ville, on brûle ce qu’on a aimé. Je me remémore encore la banderole anti-Didier Deschamps à Marseille alors qu’il leur avait déjà fait gagner plusieurs titres » a expliqué Gourvennec dans l’Équipe.