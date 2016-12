Cette saison, Stéphane Sparagna, le défenseur central de l’Olympique de Marseille que l’on a pu voir lors de la saison avec Marcelo Bielsa, est prêté à Auxerre. Pour le moment, il joue en Bourgogne. Il attend l’été avant de se positionner.

« C’est vrai que ça donne envie de jouer dans une formation comme ça, l’équipe tourne bien. On sent qu’il y a une certaine ferveur, qu’ils ont envie de bien faire, de gagner des matches, c’est vrai que ça donne envie. Il me reste une demi-saison à faire à Auxerre, je ne pense pas à l’OM, je me concentre sur ce que j’ai à faire, l’été prochain on verra ce qu’il se passe avec l’OM », a lâché le joueur formé à l’OM chez nos confrères du Phocéen.