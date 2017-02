L’imbroglio Lassana Diarra a pris fin. Mardi dernier, le milieu de terrain et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour casser le contrat qui liait jusqu’ici l’ancien Madrilène à l’OM. La fin d’un long feuilleton qui a exaspéré et pollué le quotidien du club phocéen depuis le mois de décembre dernier. L’ancien joueur du Real Madrid est maintenant libre de s’engager avec le club de son choix. Dans une interview accordée à RMC, le directeur sportif du club marseillais, Andoni Zubizarreta, s’est exprimé sur le départ de l’international français (34 sélections).

« Il fallait prendre une décision pragmatique. On va juste lui souhaiter bonne chance pour son futur. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Où rester, ou partir. C’était le moment de choisir. Je me souviens du moment où Zlatan devait quitter le Barça pour le Milan. A ce moment-là, il n’est plus question de la qualité du joueur ou d’autre chose. C’est simplement le moment de quitter un club, et il faut trouver un accord, c’est la vie. »