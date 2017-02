Après la grosse défaite de leurs rivaux, Arsenal, sur les terres de Chelsea (3-1) les Spurs ont profité de l’opportunité qui s’est présentée à eux pour leur chiper la seconde place. Les hommes de Pochettino se sont donc imposés à White Hart Lane (1-0) face à de combattifs joueurs de Middlesbrough.

Tottenham a effectivement eu du mal à se défaire de Boro et les coéquipiers d’Hugo Lloris s’en sont donc remis au penalty accordé par monsieur Clattenburg et transformé par Harry Kane (59e). Le 14e but de la saison en Premier League pour l’international anglais ce qui en fait le 4e meilleur buteur du royaume. Pour leur prochain match, les Spurs iront à Anfield pour le choc de la 25e journée.

Le classement de Premier League ici