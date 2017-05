Présent en conférence de presse ce samedi, Unai Emery s’est exprimé sur le prochain mercato du club de la capitale. Et le technicien basque a confirmé les propos de son président Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques semaines, et annoncé du mouvement cet été.

« C’est clair que c’est une saison où il s’est passé beaucoup de choses et on doit réfléchir. Le club a commencé à faire cette réflexion mais, comme entraîneur, je donnerai mon opinion quand la saison sera finie (...) Le club continue le travail, il réfléchit avec les joueurs qui sont ici mais, moi, j’attends que la saison soit finie, aussi bien pour les joueurs qui sont ici que ceux qui sont prêtés et vont revenir à Paris. Il y a une chose très claire : nous avons besoin de nous améliorer, de progresser mais aussi de continuer un processus pour grandir comme équipe et comme club. Toutes les conditions qu’a annoncées le président, il va les faire », a déclaré le technicien espagnol.