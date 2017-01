L’été dernier, le Paris Saint-Germain a misé sur Hatem Ben Arfa et Jesé Rodriguez pour venir renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Mais les deux joueurs n’ont pas connu une première partie de saison réussie. Si HBA devrait rester cet hiver à Paris, Jesé, lui, devrait partir sous la forme d’un prêt. Les champions de France voulaient donc faire les bons choix cet hiver. Ils ont misé sur Julian Draxler qui a marqué un but samedi soir face à Bastia. L’Allemand a convaincu son coach et aussi ses coéquipiers à l’image de Thiago Motta.

Le milieu a confié en zone mixte : « Il est très bien. Son adaptation se passe très bien. L’impression que l’on a c’est qu’un très bon garçon est arrivé dans le vestiaire. Il sait où il est. Il est arrivé dans une équipe où il y a beaucoup d’objectifs. On doit toujours être ambitieux, avec cette mentalité de gagnants. Lui est aussi habitué à ça puisque je pense qu’avec l’Allemagne c’est la même chose. C’est un joueur qui est habitué à jouer des matches importants, à avoir des objectifs élevés. On est content. Je suis certain qu’il va élever notre niveau de jeu ».