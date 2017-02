Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Marco Verratti est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Arrivé en provenance de Pescara en 2012, le milieu parisien, lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2021, est désormais dans le viseur des plus grands cadors européens.

Mais s’offrir l’Italien de 24 ans est loin d’être une affaire facile, comme l’expliquait le directeur général de la Juventus Beppe Marotta il y a quelques jours. Et après la Vieille Dame, c’est au tour de l’Inter Milan de jeter l’éponge. « Je pense qu’il est très difficile d’arracher Verratti au PSG. C’est un joueur d’un tel talent et il appartient à l’un des clubs riches. Et ce n’est pas dans leur ADN de vendre leurs meilleurs joueurs », a déclaré Piero Ausilio, directeur sportif du célèbre club italien, au micro de la chaîne de télévision italienne Premium Sport. Les supporters parisiens peuvent souffler.