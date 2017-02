La question de l’avenir de Marco Verratti revient constamment sur la table. Le métronome italien, au Paris Saint-Germain depuis 2012, a déjà tout gagné en France avec le club de la capitale et n’aspire désormais plus qu’à une seule et unique chose : conquérir l’Europe en remportant la Ligue des Champions. Son agent, Donato Di Campli, n’en fait d’ailleurs pas un mystère, et affirme que le parcours de la formation francilienne en C1 décidera du sort du surdoué de 24 ans.

« Notre objectif est toujours le même : gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce qui est aussi l’ambition du club. Il ne s’agit pas de faire partir Marco à tout prix mais il veut remporter cette épreuve. Et si ce n’est pas possible au PSG alors il le fera ailleurs », expliquait-il mardi matin dans les colonnes de L’Équipe. L’intéressé a dû être rassuré le soir même face à la prestation exceptionnelle des Rouge-et-Bleu, qui ont largement dominé le FC Barcelone (4-0).

Une démonstration de force qui a d’ailleurs marqué les esprits sur le Vieux continent, et ramené les quelques prétendants supposés sur terre. Non, déloger l’ancien phénomène de Pescara du Parc des Princes ne sera pas chose aisée et la Juventus Turin, régulièrement annoncée comme intéressée, abdique déjà : « C’est un immense joueur. Les médias ont associé son nom à celui de la Juventus, mais parler de lui chez nous relève de l’utopie. Pour la simple et bonne raison que le PSG a besoin de lui et que nous ne sommes pas en mesure de faire des folies », explique le directeur général du club piémontais, Beppe Marotta, au Corriere dello Sport. C’est dit.