Cette fois-ci, il sera bien là et c’est tout le PSG qui s’en frotte les mains. Marco Verratti n’est ni blessé, ni suspendu, contrairement aux deux dernières saisons, où il n’avait pas pris part aux quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone puis à Manchester City. Son absence avait pesé lourd. Ce soir, face au Barça au Parc des Princes, il aura l’occasion d’exprimer tout son talent pour aider le PSG à vaincre un club qui est devenu sa bête noire. Avant d’aller voir ailleurs ?

Récemment, les dernières déclarations de son agent laissaient place au doute concernant son avenir à moyen terme. Or, comme le rapporte L’Équipe, le résultat de la double confrontation face aux Blaugrana pourrait revêtir une importance considérable. Verratti veut absolument gagner la Ligue des Champions et le sentiment de régression qui accompagnerait une élimination du PSG en 8e de finale serait partagé par le clan du milieu international italien.

L’agent de Verratti en remet une couche

« Notre objectif est toujours le même : gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce qui est aussi l’ambition du club. Il ne s’agit pas de faire partir Marco à tout prix mais il veut remporter cette épreuve. Et si ce n’est pas possible au PSG alors il le fera ailleurs », a lancé son agent Donato Di Campli dans les colonnes de L’Équipe. Le quotidien ajoute que le joueur n’est pas certain de vouloir continuer l’aventure dans le club parisien au-delà de la saison en cours !

Les dirigeants parisiens se retrouvent face à un dossier épineux, au sujet d’un joueur évidemment considéré comme indispensable. Ils gardent toutefois un argument de poids avec le contrat jusqu’en 2021 du joueur de 24 ans. Mais ils sont obligés de constater la popularité de l’Italien après des meilleurs clubs européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et le Bayern Munich sont très intéressés à l’idée de le recruter, même s’il faut lâcher un énorme chèque. Les prochaines semaines et l’issue du 8e de finale seront donc très importantes pour le clan Verratti.