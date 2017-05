Tout comme Maxwell samedi soir au Parc des Princes, Sylvain Armand devait faire ses adieux au Roazhon Park pour ce qui devait être le dernier match de sa longue carrière. Mais les choses ne se sont finalement pas passées comme prévu pour le défenseur de 36 ans. Son entraîneur, Christian Gourcuff, n’a d’abord pas osé le titulariser, ayant peur pour l’ancien Parisien et Nantais de se faire complètement dépasser par la vitesse de Kylian Mbappé.

Et en vue des circonstances du match, le Stade Rennais poussant pour égaliser en fin de rencontre, le Breton n’a finalement même pas pu faire rentrer le vétéran. « L’idée était de faire rentrer Armand mais des faits de jeu ont changé la donne comme la blessure de Bensebaini. Il y a des aspects de match. C’est quand même la compétition et on a cherché à revenir au score » s’est justifié Christian Gourcuff en conférence de presse.