La Juventus Turin se déplaçait à l’Olimpico à Rome dans un match de haut de tableau, mais surtout de gala. Les Romains célébraient Francesco Totti, mais devaient tout de même faire le job et s’imposer, pour passer devant Naples et prendre la deuxième place qui est directement qualificative pour la Ligue des Champions. La Juve, quant à elle, faisait tourner son effectif et était sacrée championne si elle s’imposait ce soir.

Et c’est l’AS Roma qui a remporté la mise (3-1), grâce à des buts de De Rossi, Nainggolan et El Shaarawy. Les Bianconeri avaient ouvert le score par Lemina. À deux journées de la fin, la Louve est deuxième, juste devant Naples, tandis que la Vieille Dame devra attendre pour fêter son titre de champion.