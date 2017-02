Élément indispensable du milieu de terrain de Las Palmas et un des tous meilleurs joueurs d’entrejeu du championnat espagnol, Roque Mesa était à deux doigts de s’engager avec Séville l’été dernier. Dans un entretien accordé à ABC de Sevilla, le joueur canarien s’est exprimé sur ce transfert qui n’a finalement pas abouti.

« J’étais signé par Séville. C’est un sujet qui est derrière moi et maintenant je veux penser au présent et au futur. J’ai vécu un moment compliqué, vraiment. Si je dis l’inverse, c’est que je mens. Le matin, on m’a dit que tout était en règle et que les papiers administratifs étaient en train d’être bouclés. Je suis allé dormir la sieste en étant joueur de Séville. Et quand je me suis réveillé, tout était différent. Des coéquipiers se sont blessés et le club m’a dit qu’il avait rompu les négociations. Imaginez ce moment. C’était compliqué, mais aussi pour ma famille parce que c’était une opportunité incroyable », a-t-il expliqué.