Arrivé à Tottenham l’été dernier en provenance de l’Olympique de Marseille contre plus de 12 millions d’euros, Georges-Kevin N’Koudou est loin d’avoir vécu une belle saison de l’autre côté de la Manche comme en témoignent ses 46 petites minutes de jeu disputées en Premier League depuis son arrivée.

« Personnellement, je ne pourrai pas vivre une deuxième saison comme celle-là. J’aurai besoin de jouer plus. On sera en 2018, il y aura le Mondial. On ne sait jamais », déclarait l’attaquant français au début du mois au sujet de son manque de temps de jeu. Et son avenir pourrait bien s’écrire loin de Tottenham. En effet, d’après les informations du Mirror, les dirigeants des Spurs auraient décidé de se séparer du joueur de 22 ans lors du prochain mercato estival.