Le Paris Saint-Germain est friand du marché brésilien, ce n’est pas vraiment une nouveauté. Le club de la capitale compte beaucoup de joueurs provenant de l’Amérique latine. Lucas, Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos… De quoi attirer d’autres espoirs auriverdes ?

La renommée du PSG n’est plus à faire au Brésil. Comme en témoigne cette déclaration de la part du milieu de terrain de Santos, Thiago Maia, sur TV Gazeta : « Où voudrais-je jouer en Europe ? Je répond toujours le PSG. Marquinhos est là-bas, c’est un ami. Pourquoi pas Barcelone ou d’autres ? Aujourd’hui si vous me proposez le PSG, j’y suis dans l’heure. » Affaire à suivre donc, puisque ce n’est pas la première fois que le nom de Maia et du PSG sont associés.