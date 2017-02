Si la Coupe de France possède son lot d’histoires et de légendes, la FA Cup n’est pas en reste et dispose de quelques perles incroyables. Lundi soir, une nouvelle histoire s’est rajoutée à la longue liste de la Coupe d’Angleterre. Wayne Shaw (45 ans) a fait le buzz sur les réseaux sociaux lors d’un match de 5e tour de la Cup entre Sutton et Arsenal remporté par les Gunners 2-0 grâce notamment au 100e but avec Arsenal de Theo Walcott. Dans une ambiance champêtre, le gardien remplaçant est devenu une véritable star pour un geste pour le moins improbable.

À 20 minutes de la fin, ce solide gaillard de 115 kg n’a rien trouvé de mieux à faire que d’aller chercher une énorme tarte au bar avant de retrouver le banc des remplaçants. Une image cocasse qui a dû choquer plus d’un joueur d’Arsenal peu habitué à pareille scène en plein match. Interrogé à l’issue de la rencontre, Wayne Shaw a expliqué les raisons de son étonnante fringale. « Je n’avais rien mangé de toute la journée. Je suis allé la commander à la mi-temps en cuisine. Je l’ai fait préparer. C’était une tarte faite de viande et de pomme de terre. »