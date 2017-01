L’Olympique Lyonnais se cherche un renfort offensif d’ici la fin du mercato d’hiver, histoire de soulager Alexandre Lacazette et aller le plus loin possible dans toutes les compétitions dans lesquelles les Gones sont engagés. Une foule de rumeurs circule depuis quelques semaines, l’une d’elles, peu relayée, venue de Suisse, mène à Guillaume Hoarau (32 ans).

Selon le quotidien helvète Blick, le buteur des Young Boys de Berne intéresserait les Rhodaniens et l’Olympiacos Le Pirée. Pour autant, l’international tricolore (5 sélections), 13 réalisations en 13 apparitions en Super League, a immédiatement démenti quelconque velléité de départ. « Un transfert ? À part La Réunion-Berne que j’ai fait cet hiver, rien d’autre non ! », a-t-il lâché dans un sourire. Qui sera l’heureux élu de l’OL ?