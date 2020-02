Le phénomène a encore frappé. Auteur d’un triplé en l’espace de 20 minutes après son entrée en jeu pour son premier match avec le Borussia Dortmund sur la pelouse d’Augsbourg (5-3, le 18 janvier), Erling Braut Håland (19 ans) s’était offert un doublé une semaine plus tard, là aussi en sortie de banc, pour sa première au Signal Iduna Park, face à Cologne (5-1, le 24 janvier). Il n’avait pas encore été titulaire avec sa nouvelle équipe, ce qui a été le cas, ce samedi, contre Augsburg.

L’attaquant international norvégien (2 sélections) s’est une fois de plus distingué ce samedi en inscrivant deux buts devant son public lors du large succès du BVB (5-0). Mais ce n’est pas tout puisqu’il a aussi obtenu un penalty, transformé par son coéquipier Marco Reus. Pour le moment, ses statistiques sont affolantes. Trois matches, huit tirs, sept cadrés, sept buts, soit un but toutes les 19 minutes.

« On ne peut pas rêver mieux que ça »

À l’issue de la rencontre, Erling Braut Håland, qui est devenu le premier joueur de l’histoire de la Bundesliga à inscrire 7 buts lors de ses 3 premiers matches et qui a trouvé le chemin des filets sur chacun de ses 7 tirs cadrés, a été invité à s’exprimer, dans des propos rapportés par ESPN, sur les raisons de sa réussite : « je pense que c’est un mélange de dur travail et de bons coéquipiers autour de moi. Mes partenaires sont tellement bons. Cela me rend les choses plus faciles. J’apprécie chaque moment jusqu’à présent, et il y a encore beaucoup à venir. Je ne pensais pas marquer autant de buts, mais maintenant cela en fait sept, et j’apprécie. » Pour rappel, le Borussia Dortmund a enrôlé la pépite norvégienne cet hiver à Salzbourg pour la modique somme de 20M€.

Son directeur sportif, Michael Zorc, en est évidemment déjà fan : « on ne peut pas rêver mieux que ça. Erling fait les choses vraiment très bien. Son boulot est de marquer des buts et vous voyez qu’il le fait avec n’importe quelle partie de son corps. C’est extraordinaire, il doit continuer ainsi. » Les adversaires du BvB tremblent en ce moment en Bundesliga et le Paris Saint-Germain, qui va affronter l’équipe allemande en huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans 16 jours, serait bien inspiré de se méfier.