Le Bayern Munich avait juste à gagner pour être sacré champion cet après-midi. Un déplacement a priori compliqué, puisque les troupes de Niko Kovac se déplaçaient chez le RB Leipzig, mais le troisième du championnat allemand n’avait plus rien à jouer. On pouvait donc imaginer des Bavarois clairement dominer leur sujet, mais la rencontre s’est conclue sur un 0-0. Les Munichois ont certes eu les meilleures opportunités de la partie, avec un but refusé à Goretzka notamment (50e).

Robert Lewandowski a aussi eu des situations chaudes en première période. Le Bayern prend donc des risques et devra gagner face à Francfort le week-end prochain pour être sacré champion ! En plus de ce match des Bavarois, on avait sept autres rencontres de Bundesliga qui se disputaient cet après-midi. Le Borussia Dortmund affrontait une équipe de Düsseldorf qui n’avait plus rien à jouer, et même s’ils ont eu des difficultés, les troupes de Lucien Favre sont venus à bout de leur rival de l’après-midi (3-2).

La course à la quatrième place est aussi passionnante !

Pulisic (41e), Delaney (53e) et Götze (90e+2) ont inscrit les buts des Jaunes, qui ont cependant eu de la réussite parce que Lukebakio a manqué un penalty à l’heure de jeu. Mais l’expulsion de Dodzek réduisait à néant les chances du Fortuna de revenir dans la partie (84e), avant que Götze ne plie la rencontre. Kownacki a tout de même réussi à réduire l’écart en toute fin de partie. Avec ce succès du BVB, deux points séparent les deux formations, et tout va se jouer lors de la dernière journée ! Mais avant de rêver du titre, le Borussia Dortmund aura fort à faire face à Gladbach le week-end prochain !

C’est aussi dans la course pour la quatrième place qu’il y avait de l’enjeu cet après-midi. On avait ainsi une belle affiche entre le Bayer Leverkusen et Schalke 04, avec ces premiers qui sont en pleine lutte pour la quatrième place. Une affiche qui s’est soldée sur un match nul 1-1. Ce qui ne fait pas les affaires du Bayer, puisque Gladbach n’a eu de son côté aucun mal à venir à bout de la lanterne rouge - déjà reléguée - Nuremberg, sur le lourd score de 4-0. Les coéquipiers de Thorgan Hazard s’emparent de cette place qui donne accès à la Ligue des Champions. Francfort, qui ne jouait pas ce samedi, aura cependant bientôt l’opportunité de repasser devant tout ce beau monde en cas de victoire face à Mayence.

Les résultats de l’après-midi

Nuremberg 0 - 4 Borussia Mönchengladbach

Drmic (53e), Muhl csc (63e), Hazard (65e), Zakaria (80e)

Bayer Leverkusen 1 - 1 Schalke 04

Havertz (31e) - Burgstaller (46e)

Borussia Dortmund 3 - 2 Fortuna Düsseldorf

Pulisic (41e), Delaney (53e), Götze (90e+2) - Fink (47e), Kownacki (90e+5)

Augsburg 3 - 4 Hertha Berlin

Hahn (10e), Gregoritsch (50e), Gregoritsch (70e) - Plattenhardt (47e), Grujic (66e), Kalou (75e, 90e+2)

Hannovre 3 - 0 Fribourg

Weydandt (39e), Bebou (51e), Walace (80e)

RB Leipzig 0 - 0 Bayern Munich

Hoffenheim 0 - 1 Werder Brême

Eggestein (39e)

Stuttgart 3 - 0 Wolfsbourg

Castro (45e+1), Donis (55e), Didavi (84e)