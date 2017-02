Une trahison. Le 23 avril 2013, l’histoire d’amour entre Mario Götze et le Borussia Dortmund bat de l’aile. En effet, la presse allemande a annoncé que le jeune milieu de terrain serait la première recrue du Bayern Munich version Pep Guardiola. Ce qui avait été confirmé par Hans-Joachim Watzke sur le site officiel du BvB : « Nous sommes très déçus. Mais je tiens à dire que le joueur comme ses agents se sont comportés de manière exemplaire ». Les supporters du BvB, eux, ne lui ont pas pardonné cette trahison. Son nom a été barré sur plusieurs maillots. Certains ont même été brûlés par des fans. Trois ans après son départ, l’international allemand a fait son retour cet été à Dortmund. Un retour par la petite porte puisque son passage en Bavière a été un échec. Et certains fans du Borussia n’étaient pas emballés par cette idée. « Milan ou Madrid, peu importe. Mais pas Dortmund ! Casse-toi Götze ! », avaient-ils inscrit sur une banderole.

Conscient de ne pas faire l’unanimité, Mario Götze avait confié à son arrivée : « Quand je suis passé du BVB au Bayern en 2013, c’était une décision réfléchie, et je n’ai pas envie de me cacher aujourd’hui par rapport à cela. Trois ans plus tard, à 24 ans, je regarde cette décision avec des yeux différents. Je sais que beaucoup de fans ne pouvaient pas comprendre ma décision. Et moi-même, aujourd’hui, je n’aurai pas pris cette décision-là. Si je reviens chez moi, je veux essayer de convaincre tout le monde, et particulièrement ceux qui ne me reçoivent pas les bras ouverts, par mes performances. Mon but est de jouer à nouveau mon meilleur football. Pour nous tous, le club et les fans ». L’Allemand âgé de 24 ans savait que pour reconquérir les fans du BvB, cela passerait par de bonnes performances sur le pré. Malheureusement pour lui, cela est plus compliqué que prévu. Le footballeur né en 1992 a joué 16 rencontres toutes compétitions confondues avec les pensionnaires du Signal Iduna Park. Dans le détail, 11 en Bundesliga, 4 en Ligue des Champions et 1 en Coupe d’Allemagne. Côté statistiques, le milieu, souvent titulaire, a délivré 2 passes décisives et a marqué 2 buts dont un en Bundesliga le 16 décembre !

Götze déçoit pour le moment

Watzke avait confié attendre plus de lui en novembre : « Mario est un bon mec, qui a toujours agi de manière transparente et honnête avec nous. Nous sommes désolés qu’il ne soit pas si bon. Mais il a tout pour inverser la tendance et redevenir celui qu’il était. Il est sur le bon chemin. Mais quand quelqu’un ne joue pas depuis longtemps, il a besoin de temps. Bien sûr, il peut mieux faire, mais il est de mieux en mieux ». Son coach Thomas Tuchel est du même avis : « Je suis convaincu que nous aurons besoin de Mario Götze à un moment donné (...) Mario Götze a un peu peur, mais il aura sa chance de prouver sa valeur. Il y a beaucoup d’attention pour ce qu’il fait, mais je ne pense pas que cela l’aide ». L’effet Götze tarde à se faire ressentir. Le principal intéressé en est conscient comme il l’a avoué à Kicker : « Statistiquement parlant, je peux encore m’améliorer. J’ai seulement joué 15 matches et marqué deux buts (interview réalisée en janvier) mais il y aura plus car j’ai des attentes élevées envers moi-même. Je suis sur la bonne voie. Mais j’ai joué beaucoup de matches et gagné beaucoup de trophées, je suis encore un jeune joueur. Je suis fier et reconnaissant pour ce que je vis. Si quelqu’un a un problème avec moi en tant que personne, il devra m’expliquer pourquoi ».

Si le joueur a besoin de temps, notre correspondant allemand, Tobias Feldhoff, nous donne son avis sur lui : « Il est en meilleure forme si on regarde juste son physique. Mais il manque clairement de vitesse, ce qui est très important pour une équipe comme le Borussia Dortmund. Selon moi, il n’est pas le joueur de classe mondiale que l’on annonçait il y a quelques années. Ses performances ne sont pas convaincantes depuis un moment ». Qu’en est-il de sa relation avec les fans depuis son retour ? « Les supporters sont corrects avec lui. Mais ils n’ont plus des attentes élevées le concernant ». Absent depuis trois rencontres (RB Leipzig, Hertha Berlin et Darmstadt), le milieu a notamment souffert de petits problèmes musculaires. Alors qu’il s’était entraîné avec la réserve et semblait prêt d’après les échos venus d’Allemagne, Mario Götze ne sera finalement pas du voyage à Lisbonne pour affronter le Benfica. "Götze reste un mystère", indique toutefois Sport1 qui explique que l’Allemand devra encore patienter avant de retrouver les terrains et enfin montrer que le meilleur de Götze reste à venir !