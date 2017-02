« Nous parlons un peu avec le Bayern. À propos de ma situation, si mon avenir est ici ou si nous cherchons d’autres endroits pour jouer. Pourtant, je ne me sens pas complètement heureux ici. Mais nous allons bientôt trouver une solution ». Dimanche, dans les colonnes de Bild, Douglas Costa (26 ans) ouvrait la porte à un possible départ du Bayern Munich en fin de saison, évoquant même des contacts « avec des équipes d’Angleterre, d’Espagne et de France » et des états d’âme liés à son temps de jeu.

Cet entretien n’est pas passé inaperçu auprès de la direction du club bavarois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas du tout aimé la sortie de son international brésilien (19 sélections, 3 réalisations), élu homme du match ce mardi soir contre le VfL Wolfsbourg en Coupe d’Allemagne (1-0). Ainsi, le quotidien allemand TZ, qui suit de près l’actualité des champions d’Allemagne en titre, révèle que le président Uli Hoeness n’a pas goûté au discours de son milieu offensif.

Hoeness tape du poing sur la table

« C’est une tentative désespérée d’obtenir une augmentation salariale », a-t-il regretté avant de prévenir son n° 11. « Cela ne fonctionne pas avec nous. Il peut essayer de nous mettre la pression encore dix fois s’il le souhaite. Ce n’est absolument pas une question de mal-être », a lâché le patron des pensionnaires de l’Allianz Arena. Un message fort à l’encontre du Brésilien.

Fort d’un contrat le liant au natif de Sapucaia do Sul jusqu’en juin 2020, le Bayern est en position de force et il le fait savoir à l’intéressé, qui émargerait à environ 5 M€ par an en Bavière. Alors qu’il a vu Arjen Robben et Franck Ribéry - qui gagnaient respectivement près de 8 M€ par an la saison passée - récemment prolonger leurs baux jusqu’en juin 2018, Douglas Costa espérait en faire de même. Il va visiblement devoir changer de stratégie pour obtenir gain de cause...