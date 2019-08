Cela aurait dû être Leroy Sané. Après de longues semaines de tractation, le Bayern Munich s’était enfin rapproché des exigences de Manchester City et allait lâcher plus de 100 M€ pour la première fois de son histoire pour rapatrier l’international allemand. Mais la blessure longue durée de ce dernier a tout fait capoter. Alors le club bavarois s’est rabattu sur une option beaucoup moins onéreuse dont il s’est fait une spécialité : le prêt avec option d’achat.

Le Bayern Munich s’est entendu avec le FC Barcelone pour récupérer Philippe Coutinho, le milieu offensif brésilien de 27 ans. « Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Philippe Coutinho au club allemand pour la saison 2019-2020. Le Bayern Munich paiera 8,5 M€ ainsi que la salaire du joueur. L’accord prévoit également une option d’achat fixée à 120 M€ », peut-on lire sur le communiqué publié par le Barça.

Une drôle d’opération pour le Barça

Orphelin du duo Robben-Ribéry, le Bayern recrute ainsi un élément capable de jouer sur le côté gauche, quelques jours après avoir déjà recruté Ivan Perisic (qui évoluait aussi à ce poste à l’Inter Milan). Coutinho ressemble quand même bien plus à un titulaire en puissance pour le champion d’Allemagne en titre, qui amène un peu plus de créativité à son secteur offensif. Pour Coutinho, c’est une occasion de se relancer après un passage globalement raté au Barça.

On s’interrogera quand même sur le choix du FC Barcelone de le céder sous la forme d’un prêt avec option d’achat alors que le joueur brésilien semblait entrer clairement dans les négociations avec le PSG pour le transfert de Neymar. Non seulement il n’est plus une monnaie d’échange mais il ne représentera pas non plus une grosse rentrée d’argent cet été...

