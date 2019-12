Petit à petit, Philippe Coutinho est en train de trouver sa place au Bayern Munich. Arrivé cet été en prêt en provenance du Barça (prêt payant de 20 M€ en plus d’une option d’achat de 120M€), le Brésilien a connu des haut et des bas en Bavière. « Coutinho est un joueur sensible et tout le monde ne peut pas jouer au Bayern Munich » disait même de lui l’emblématique Dietmar Hamann à la fin novembre. Entre titularisations et mises sur le banc par Niko Kovac, le milieu offensif de 27 ans manque encore de régularité pour être un joueur indispensable.

Mais après quelques mois passés sur place, il a peut-être débloqué ce fameux cap psychologique. Le Bayern recevait le Werder Brême hier lors de la 15e journée de Bundesliga (victoire 6-1). Titulaire, l’international auriverde (61 sélections, 17 buts) a réalisé une prestation de haut vol. Triple buteur et double passeur décisif, il a tout simplement doublé ses statistiques personnelles en championnat (6 buts et 5 passes décisives en 13 matches). Il est même sorti sous les ovations de l’Allianz Arena. Voilà qui vient achever une semaine parfaite puisqu’il avait déjà marqué face à Tottenham en Ligue des Champions trois jours plus tôt.

Tout le Bayern est emballé

Son club semble aussi emballé par ces belles performances, notamment Ansi Flick son entraîneur qui lui fait confiance. « Je pense que tous ceux qui étaient dans le stade ont aimé la performance de Philippe Coutinho. Je suis particulièrement heureux que toute l’équipe ait célébré ses buts avec lui et ait partagé sa joie. Il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. C’est formidable, nous sommes vraiment ravis. » Le coach bavarois n’est pas le seul convaincu par le Brésilien puisque les autres Bavarois également ont salué la performance de leur coéquipier.

« Ce qu’il a fait aujourd’hui est incroyable. Nous avons besoin de joueurs comme ça. Je suis heureux qu’il ait pu montrer de quoi il est capable », a envoyé Robert Lewandowski en zone mixte. David Alaba milite lui carrément pour que son club lève l’option d’achat de son partenaire. « Si vous avez vu le match, vous devez l’acheter. N’est-ce pas ? » De plus en plus régulier, apprécié par son coach et ses coéquipiers, Coutinho semble bien parti pour s’implanter durablement au Bayern Munich. C’est tout cas le souhait de plus en plus de monde en Bavière et du principal intéressé. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants.