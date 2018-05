C’est l’heure de la finale de la Cup qui se tiendra à 18h15 ce samedi, dans l’antre de Wembley. La rencontre sera à suivre en live commenté sur notre site mais en attendant, voici à quoi pourrait ressembler les compositions des deux équipes. Déjà cette rencontre oppose des ténors du football anglais. Manchester United a déjà remporté cette compétition à 12 reprises dont la dernière fois en 2016 alors que Louis van Gaal était encore au pouvoir. Pour Chelsea, l’ultime succès en FA Cup (le 7e de son histoire) remonte déjà à 2012.

José Mourinho a quasiment tous ses joueurs à disposition. Il n’y a qu’une seule incertitude, la participation à ce match ou non de Romelu Lukaku. Le coach portugais révélait hier en conférence de presse qu’un dernier point médical serait réalisé avant le coup d’envoi. Ainsi, l’inamovible David De Gea devrait garder les buts mancuniens à Wembley. En défense, Valencia et Ashley Young tiennent la corde pour évoluer sur les ailes alors que Smalling et Jones sont les favoris pour la charnière centrale.

Pogba titulaire face à Giroud et Kanté

Le coach portugais devrait reconduire son 4-3-3 des dernières semaines. Alors au milieu, Pogba sera vraisemblablement titulaire avec Herrera et Matic à ses côtés. Devant, c’est un peu plus l’incertitude et pas seulement à cause de l’état de Lukaku. Alexis Sanchez et Mata sont bien partis pour démarrer la rencontre mais certains médias anglais évoquent la possibilité de voir Rashford débuter. Martial est lui dans le groupe mais sera sur le banc. En face, Antonio Conte va diriger son dernier match en tant que manager des Blues.

L’Italien n’a clairement plus la tête à Chelsea mais il devra tout de même aligner une équipe compétitive. Titulaire toute la saison en FA Cup, Caballero sera le gardien. Pour le reste, le technicien transalpin devrait s’appuyer sur un 3-5-2, schéma tactique utilisé plusieurs fois cette saison. La défense pourrait donc être constituée du trio e Azpilicueta-Cahill-Rudiger se dégage. Au milieu, Kanté devrait être associé à Fabregas dans l’axe. Moses et Alonso sont envisagés dans les couloirs et devant c’est Hazard qui prendrait place aux côtés de Giroud. Voilà qui promet une belle finale entre deux équipes qui tenteront de succéder à Arsenal.