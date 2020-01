Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France, l’OGC Nice accueillait l’Olympique Lyonnais à l’Allianz Riviera. Pour cette affiche, Patrick Vieira alignait un 4-3-3 avec le trio Ganago, Dolberg, Ounas en attaque. Côté lyonnais, Rudi Garcia optait pour un 3-4-3, le trio Cherki, Dembélé, Traoré était chargé de donner du fil à retordre à la défense niçoise. Il fallait attendre la neuvième minutes pour entrevoir la première frappe cadrée du match. Bien servi à l’entrée de la surface par Dembélé, Tousart voyait sa tentative bien captée par Benitez.

Quatre minutes plus tard, les Aiglons réagissaient. Cyprien à la baguette lançait en profondeur Boudaoui qui devançait la sortie de Tatarusanu mais Andersen sauvait sur sa ligne (14e). Une minute plus tard, l’OL ouvrait le score sur sa deuxième opportunité du match. Sur la gauche, Cornet distillait un bon centre pour Dembélé qui contrôlait de la poitrine et ajustait de près Benitez (0-1, 15e). Le Gym réagissait timidement avec Ganago dont la frappe était bien stoppée par Tatarusanu (19e).

Dante pète les plombs en fin de match

Les hommes de Patrick Vieira se montraient plus pressants devant les buts lyonnais. Bien servi par Ganago, Claude-Maurice tentait une frappe qui passait à côté (27e). Après la demi-heure de jeu, Nice se montrait à nouveau dangereux. Cyprien sur la droite décalait Hérelle dont le centre parvenait à nouveau à Cyprien. La tentative du milieu niçois était contrée en corner par un défenseur lyonnais (38e). Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais affichait une belle maîtrise et enchaînait les corners sans pour autant concrétiser. Peu après l’heure de jeu, Dembélé profitait d’une belle transversale de Marcelo pour trouver Cherki dont la frappe tendue passait à côté (62e). Trop peu inspirés ce soir, les Aiglons s’en remettaient aux phases arrêtées pour solliciter Tatarusanu. Danilo voyait sa frappe enroulée sur coup-franc être bien boxée par le portier lyonnais (78e).

Dans les dernières minutes du match, l’Olympique Lyonnais se faisait peur. Sur la droite, Ounas débordait et centrait pour Maolida qui talonnait pour Dolberg qui voyait sa talonnade stoppée miraculeusement par Tatarusanu (88e). Une minute plus tard, Ounas s’infiltrait dans la défense rhodanienne et décochait une lourde frappe imparable pour Tatarusanu (1-1, 89e). Les événements s’emballaient et Aouar cherchait Toko Ekambi dans la surface. La nouvelle recrue lyonnaise se faisait découper dans la surface par Dante. L’arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Aouar ne tremblait pas et transformait la sentence (1-2, 90+3). Grâce à ce succès étriqué, l’Olympique Lyonnais validait sa qualification pour les quarts de finale et recevra l’OM au Groupama Stadium.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.