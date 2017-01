C’est l’heure de la reprise pour les clubs professionnels français. Comme la tradition l’exige, c’est par les 32es de finale de la Coupe de France que tout commence. En ce premier week-end de janvier, l’AS Monaco recevait l’AC Ajaccio, club pensionnaire de Ligue 2. L’affaire s’annonçait plutôt simple pour les Asémistes, grands favoris de cette rencontre. Confiant, Leonardo Jardim alignait une équipe remaniée avec Mbappé associé à Falcao ou encore les titularisations de Touré et Diallo en défense, et de Moutinho et Boschilia au milieu. Avec ce remaniement, Monaco mettait un peu de temps à trouver ses marques.

Car les Corses offraient une belle entame de match avec quelques incursions dangereuses dans la surface adverse. Madri réalisait un premier raid côté droit et centrait à destination de Nouri, qui voyait De Sanctis capter sa reprise (5e). Le milieu offensif ajaccien s’illustrait une nouvelle fois quelques instants plus tard. Après avoir faussé compagnie à Touré, il ne parvenait pas à cadrer son lob (7e). Sur l’opportunité suivante, De Sanctis devait une nouvelle fois s’employer sur cette frappe de Nouri (14e). Après un quart d’heure de jeu, Ajaccio se projetait bien en contre et effectuait un excellent début de match.

Ajaccio s’est bien défendu

Il ne leur manquait qu’un but. Mais comme souvent dans ce genre de rencontre déséquilibrée, il ne fallait qu’une occasion à Monaco pour marquer. Mbappé réalisait un bon travail côté gauche et offrait un ballon superbe à Falcao dont le plat du pied faisait mouche (1-0, 19e). 3 ans après sa sortie sur blessure sur le terrain de Chasselay, le Colombien signait un excellent retour en Coupe de France. L’ASM avait fait le plus dur en ouvrant le score et se procurait plusieurs occasions pour prendre le large. L’ACA ne devait son salut qu’à son gardien Riffi Mandanda qui sauvait son camp face à Boschilia (32e) et Silva (38e).

Monaco restait à une portée de fusil de son adversaire et malgré une très belle entame de seconde période avec des occasions de Falcao (47e) et Mbappé (49e), Ajaccio bénéficiait d’un penalty que Cavalli convertissait (1-1, 65e). La joie était de courte durée pour les Corses qui voyaient Germain redonner l’avantage au club du Rocher (2-1, 66e). La fin de rencontre approchait et les Monégasques ne parvenaient pas alourdir le tableau d’affichage. La faute à une quantité incroyable de balles de but manquées (Falcao (70e), Silva (82e), Moutinho (84e), Touré 88e). Ajaccio en profitait pour faire trembler les locaux jusqu’au bout, mais Maazou était trop court (79e) et Madri échouait devant De Sanctis (83e). Monaco se qualifie, mais non sans peine.

Deux surprises ce soir

Dans le même temps, il y a eu deux petites surprises dans cette Coupe de France puisque deux clubs de National ont battu des équipes de Ligue 2. Les Herbiers se sont offerts le scalp du Gazélec dans un match fou 4-3. Les Vendéens ont mené 1-0, puis 4-1, avant de trembler sur la fin de rencontre. De son côté, Avranches l’a emporté 3-1 face à Laval. Deux rencontres homériques qui promettent beaucoup de spectacle et de belles surprises pour ce week-end.

Les résultats du soir :

Monaco (L1) 2 - 1 Ajaccio (L2) : Falcao (19e), Germain (66e) pour Monaco, Cavalli (sp 65e) pour Ajaccio.

Les Herbiers (Nat) 4 - 3 Gazélec (L2) : Glombard (3e), Schuster (sp 25e), Tigroudja (37e), Gbelle (47e) pour Les Herbiers, Ducourtioux (11e), Court (60e) et Phojo (csc 63e) pour le Gaz.

Avranches (Nat) 3 - 1 Laval (L2) : Benet (48e), Afougou (csc 59e) et Clauss (77e) pour Avranches, Afougou (27e) pour Laval.