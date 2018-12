C’est l’heure pour les clubs de Ligue 1 de faire leur rentrée dans cette 102e édition de la Coupe de France. Ce lundi soir avait lieu à Paris au Salon Nework des Yachts situés au Port de Javel Haut, dans le 15e arrondissement, le tirage au sort des 32es de finale. En attendant le week-end du 5/6 janvier où se dérouleront les rencontres, voici le tirage complet. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les clubs de Ligue 1 ont été largement épargnés, car il n’y aura qu’une seule affiche entre deux clubs de première division. Toulouse recevra Nice.

De son côté, l’OM ira à Andrézieux, équipe de National 2, quand le PSG, le tenant du titre, se rendra à Pontivy pour y affronter la GSI, club de National 3. L’Olympique Lyonnais se déplacera sur le terrain de l’US Charitoise ou de Bourges Foot (la rencontre n’a pu être jouée ce week-end) tous les deux pensionnaires de National 3. Les Herbiers, finaliste de la saison passée et aujourd’hui en N2, n’ont pas eu la même chance au tirage. Ils devront aller à Tours (National 1). Possible petit poucet en cas de victoire au Puy le week-end prochain, Crest Aouste (R3) pourrait recevoir l’AS Nancy-Lorraine. Dans le cas contraire, Longueau et le Strasbourg Olympique, tous deux en Régional 2, feraient office de plus petites formations. Elles recevront respectivement l’AS Vitré (N2) et Saint-Etienne. Enfin, le dernier représentant des Départements d’Outre-Mer, Aiglon Lamentin (Martinique) se rendra à Orléans, club de Ligue 2.

Le tirage complet :

Groupe A :

Entente Sannois Saint-Gratien (N1) - Montpellier HSC (L1)

Viry-Châtillon (R1) - Angers (L1)

Bergerac (N2) - Chamois Niortais (L2)

FC Nantes (L1) - Châteauroux (L2)

Saint-Pryvé (N2) - Aurillac (N3)

Red Star (L2) - SM Caen (L1)

US Charitoise (N3) ou Bourges Foot (N3) - Olympique Lyonnais (L1)

US Orléans (L2) - Aiglon Lamentin (Martinique)

Groupe B :

Grenoble (L2) - Racing Club de Strasbourg (L1)

US Gravelines (R1) - Villefranche (N1)

Amiens SC (L1) - Valenciennes (L2)

SC Schiltigheim (N2) - Dijon FCO (L1)

Olympique Saint-Quentin (N3) - FC Metz (L2)

Iris Croix Football (N2) - Raon L’Etape (N3)

Lille OSC (L1) - FC Sochaux-Montbéliard (L2)

Olympique Strasbourg (R2) - AS Saint-Etienne (L1)

Groupe C :

Canet Roussillon (N3) - AS Monaco (L1)

Marignane (N1) - Clermont (L2)

Noisy-le-Grand (R1) - GFC Ajaccio (L2)

FC Sète (N2) - Limonest (N3)

Lyon Duchère (N1) - Nîmes Olympique (L1)

Crest Aouste (R3) ou Le Puy Foot Auvergne (N2) - AS Nancy-Lorraine (L2)

Andrézieux (N2) - Olympique de Marseille (L1)

Toulouse FC (L1) - OGC Nice (L1)

Groupe D :

ESC Longueau (R2) - AS Vitré (N2)

GSI Pontivy (N3) - PSG (L1)

Stade Pontivyen (N3) - EA Guingamp (L1)

Tours (N1) - Les Herbiers (N2)

Girondins de Bordeaux (L1) - Le Havre (L2)

SC Bastia (N3) ou Saint-Omer (R1) - Concarneau (N1)

Rennes (L1) - Brest (L2)

Reims (L1) - Lens (L2)