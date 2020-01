Les seizièmes de finale de la Coupe de France 2019-2020 touchent à leur fin. Lundi soir, Saint-Pryvé/Saint-Hilaire, pensionnaire de National 2, défiera l’AS Monaco, club de l’élite, au Stade de La Source à Orléans pour la dernière rencontre de ce tour. Il y a quelques instants, le Paris Saint-Germain a lui disposé du FC Lorient au Stade du Moustoir (1-0) et a donc obtenu son billet pour les huitièmes de finale, rejoignant ainsi les dix autres équipes de Ligue 1 déjà qualifiées.

En effet, ces derniers jours, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, le LOSC, l’AS Saint-Etienne, Strasbourg, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais, Dijon, Montpellier et Angers ont tous validé leur ticket pour la prochaine étape, alors que Bordeaux, Nantes et Nîmes ont été éliminés. Et pour ces huitièmes de finale, Limonest aura le statut de petit poucet. Le club de National 3 a disposé de Prix-les-Mézières sur le score de 1-0. Pau (N1), Epinal (N2) et Belfort (N2) seront aussi de la partie.

Et justement, le tirage au sort du prochain tour a eu lieu ce dimanche soir, quelques instants après le match au Stade du Moustoir. Le Paris Saint-Germain jouera à l’extérieur contre le Pau FC. De son côté, l’Olympique de Marseille recevra Strasbourg tandis que l’autre Olympique, l’OL, se rendra dans le Sud de la France pour défier l’OGC Nice. À noter également que le petit poucet, Limonest, recevra pour sa part Dijon. Rendez-vous désormais les 28 et 29 janvier !

Les huitièmes de finale de la Coupe de France 2019-2020 :

Epinal (N2) vs. LOSC (L1)

ASM Belfort (N2) vs. Montpellier (L1)

OGC Nice (L1) vs. Olympique Lyonnais (L1)

Pau FC (N1) vs. Paris Saint-Germain (L1)

Angers SCO (L1) vs. Stade Rennais (L1)

Saint-Pryvé/Saint-Hilaire (N2) ou AS Monaco (L1) vs. AS Saint-Etienne (L1)

Olympique de Marseille (L1) vs. Strasbourg (L1)

Limonest (N3) vs. Dijon FCO (L1)