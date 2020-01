Pour démarrer cette nouvelle année, pas de Ligue 1 ou de Ligue 2 ce week-end mais plutôt de la Coupe de France. Les 32es de finale se disputent en effet depuis vendredi soir, Bordeaux ayant ouvert le bal au Matmut Atlantique en disposant du Mans sur le score de 2-0. Mais comme chaque année, il y a eu des surprises sur les pelouses de l’Hexagone, à commencer par la qualification de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, formation de La Réunion.

Opposée au Chamois niortais FC samedi, l’équipe réunionnaise a créé l’exploit en s’imposant 2-1. Une incroyable victoire pour la JSSP mais une défaite terrible pour le club de Ligue 2. D’ailleurs, au lendemain de cette élimination l’entraîneur des Chamois Pascal Plancque a été remercié. Et du côté du Toulouse FC, Antoine Kombouaré a connu le même sort. Samedi, le Téfécé a été surpris par Saint-Pryvé Saint-Hilaire, formation de National 2, avec un but encaissé à la 90e+6 ! Résultat, le coach toulousain a été démis de ses fonctions dans la matinée.

Quatre clubs de Ligue 1 déjà éliminés

Mais globalement, les clubs de Ligue 1 ont plutôt assuré, alors que le Paris Saint-Germain affrontera ce dimanche soir Linas-Montlhery (20h55), et que le FC Metz défiera Rouen lundi (20h55) pour la dernière rencontre de ce tour. Opposé à l’AS Monaco, le Stade de Reims a déjà pris la porte (1-2). Quelques heures plus tard, c’est Amiens qui a été éliminé aux tirs au but, toujours contre une autre formation de Ligue 1 à savoir le Stade Rennais. Enfin, le Stade Brestois 29 a aussi dit au revoir à la compétition après sa défaite face au FC Lorient (1-2).

Les grosses écuries seront donc globalement présentes en seizièmes de finale. Des seizièmes qui se disputeront dans deux semaines, le week-end du samedi 18 et dimanche 19. Mais alors quelles seront les affiches de ce nouveau tour ? Le tirage au sort aura lieu lundi soir à partir de 20h15, juste avant le coup d’envoi du dernier 32e de finale entre Rouennais et Messins.

Les résultats des 32es de finale :

Bordeaux 2 (L1)-0 Le Mans (L2) : Briand (53e s.p), Basic (90e+4)

Bayonne (N3) 0-2 Nantes (L1) : Coulibaly (13e), Abeid (90e+4)

Fabrègues (N3) 0-2 Paris FC (L2) : Armand (16e), Diaby (90e+5)

Guichen (N3) 1-2 Caen (L2) : Manounou (78e) ; Gioacchini (10e), Rivierez (26e)

Niort (L2) 1-2 Jeunesse Sportive Saint-Pierroise (Outre-Mer) : Randrianarisoa (63e) ; Hubert (59e), Ponti (76e)

Versailles(N3) 1-2 Granville (N2) : Louvet (15e s.p) ; Lamrabette (21e), Mouaddib (70e)

Monaco (L1) 2-1 Reims (L1) : Keita Baldé (61e, 90e+5) ; Munetsi (69e)

Saint-Brieuc (N2) 1-1 (4 t.a.b à 3) Gonfreville (N3) : Bloudeau (57e s.p) ; Mendy (89e)

Le Portel (N3) 1-4 Strasbourg (L1) : Bultel (35e) ; Corgnet (3e), Zohi (60e, 64e), Lebeau (86e s.p)

Tours (N3) 2-2 (4 t.a.b à 2) Nîmes (L1) : Da Silva (38e), Camara (64e) ; Briancon (24e), Ripart (51e s.p)

Angoulême (N2) 3-1 Challans (N3) : Moke Njedi (2e), Franco (61e), Zinga (90e+2) ; Connan (41e)

Belfort (N2) 3-0 Montceau (N3) : Bentahar (47e), Larteau (82e csc), Saline (90e+2)

Athletico Marseille (N3) 2-1 Rodez (L2) : Benbachir (9e), Meghezel (47e) ; Maanane (53e)

Red Star (N1) 2-1 Chambly (L2) : Verdier (61e), Chahiri (78e) ; David (19e)

Rennes (L1) (5 t.a.b à 4) 0-0 Amiens (L1)

Sablé sur Sarthe (N3) 2-2 (4 t.a.b à 2) Pau (N1) : Legendre (71e), Riclin (85e) ; Gueye (27e), Ba Moulaye (40e s.p)

St Pryvé St Hilaire (N2) 1-0 Toulouse (L1) : Antoine (90e+6)

Bourg-en-Bresse (N1) 0-7 Lyon (L1) : Dembélé (17e, 41e), Terrier (46e), Cornet (55e), Caqueret (82e), Aouar (89e), Cherki (90e)

Bastia Borgo (N1) 0-3 Saint-Etienne (L1) : Nordin (33e, 90e+4), Fofana (45e)

Lorient (L2) 2-1 Brest (L1) : Marveaux (23e s.p), Wissa (112e) ; Charbonnier (36e)

Raon l’Etape (N3) 2-3 Lille (L1) : Duminy (76e), Hassidou (83e s.p) ; L. Araujo (14e), Fonte (47e), Rémy (63e)

Reims Ste Anne (R1) 0-1 Montpellier (L1) : Hilton (6e)

Trélissac (N2) 1-1 (4 t.a.b à 2) Marseille (L1) : Diaby (1ère) ; Payet (20e)

Dieppe (N3) 1-3 Angers (L1) : Etame (86e) ; Thomas (68e), Capelle (84e, 90e+4)

Grande Synthe (N3) 0-1 Nancy (L2) : Ndoh (84e)

Hombourg Haut (R3) 0-3 Prix les Mézières (N3) : Houlot (9e), Thioune (39e), Cervantes (90e+3)

Limonest (N3) (3 t.a.b à 1) 1-1 Le Puy (N1) : Canales (37e) ; Fleury (59e)

Nice (L1) 2-0 Fréjus (N2) : Boudaoui (55e), Ounas (90e+4)

Entente SSG (N2) 0-1 Epinal (N2) : Krasso (75e)

Valenciennes (L2) 1-2 Dijon (L1) : Chevalier (18e s.p) ; Sammaritano (14e), Lautao (74e)