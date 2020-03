Ce mercredi soir, les amoureux de football hexagonal ont dû se régaler. En effet, pour le compte des demi-finales de la Coupe de France, l’OL recevait, au Groupama Stadium pour une place en finale au Stade de France, le Paris Saint-Germain, qui est à une semaine d’affronter Dortmund. Malgré l’ouverture du score de Martin Terrier, les joueurs de Rudi Garcia ont explosé en vol après l’exclusion, pour un deuxième jaune, de Marçal, et ont perdu cinq buts à un.

Mais ce score ne reflète pas tout. En effet, longtemps le Paris SG a eu du mal dans le jeu et a dû s’en remettre à ses individualités. Kylian Mbappé est l’une d’elle et il est reparti avec le ballon du match puisqu’il a inscrit un triplé, avec le but de l’égalisation notamment. Forcément, dans nos colonnes, nous l’avons élu homme de la rencontre avec une belle note de 8,5. Son entraîneur, Thomas Tuchel, était donc bien évidemment ravi de sa performance.

Il a aussi brillé par sa crispation

« Il a été très fort pendant quelques semaines, il a eu un match difficile avec nous contre Dortmund, dans un poste difficile, c’est clair. C’était clair pour moi que c’était difficile pour lui, qu’il peut peut-être un peu souffrir avec Ney sans rythme, mais ensemble ils sont forts. Mais après le match contre Dortmund, il a montré une réaction formidable à chaque entraînement, contre Dijon et aujourd’hui, il est très fort. Il a utilisé sa vitesse très intelligemment, il est très décisif, il est dans une bonne forme, c’est très très bien », a lâché l’Allemand en conférence de presse d’après-match. Pablo Sarabia était aussi conquis par le match de KM7. « On est très fier de ce qu’il fait. On sait de quoi il est capable mais on ne sait pas jusqu’où il peut aller ».

Mais il ne faut pas, une nouvelle fois, s’arrêter à la feuille de statistiques. Brouillon pendant plus d’une heure, il inscrit un sublime but et a surtout brillé par l’exploitation des espaces causés par le carton rouge. On l’a vu très crispé, très énervé au point de s’en prendre à maintes reprises à ses coéquipiers sans qu’on ne sache vraiment pourquoi. Le fait le plus étonnant de la partie ? Le fait d’avoir repoussé Marquinhos lorsque ce dernier était venu le calmer puisque le Français venait de prendre un carton jaune pour avoir eu des mots envers l’arbitre de la rencontre. La rencontre a été vraiment particulière pour lui...